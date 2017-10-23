23.11.2017 14:21



Як відомо, Президент підписав нові редакції процесуальних кодексів. Тож після оприлюднення офіційного тексту закону вийде друком спеціальна збірка ЗіБ №47—48, яка міститиме текст нового Цивільного процесуального кодексу.

Цей спарений номер отримають усі ті, хто передплатив газету «Закон і Бізнес» на грудень. Запланована дата виходу — 9 грудня.

Крім того, редакція планує випустити до кінця року і новий Господарський процесуальний кодекс. Його отримають тільки передплатники — юридичні особи, а також судді, які оформили передплату на ІІ півріччі (індекси: 01789, 95713).

Ці збірки друкуватимуться на офсетному папері, а спеціальне кріплення термобіндером забезпечать тривале використання.

Водночас ви маєте можливість замовити в редакції додатковий наклад спецвипусків. Ціна одного примірника ЦПК— 78,0 грн., ГПК — 88 грн. (з урахуванням вартості пересилання поштою).

Оформити замовлення можна, подзвонивши по телефону (044) 537-34-33 або надіславши заявку на електронну скриньку info@zib.com.ua.

За цими ж контактами можна уточнити умови розміщення рекламних блоків у спецвипуску.

У разі замовлення 5 і більше примірників на одну адресу, а також для членів «Клубу «ЗіБ» діє знижка — 10%.

Закон і Бізнес