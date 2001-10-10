18.09.2017 14:00



В холодну пору року на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Відповідний обов’язок водія у період з 1 жовтня по 1 травня передбачено пунктом 9.8 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306.

Необхідність увімкнення додаткового освітлення, в тому числі, у світлу пору доби, пояснюється необхідністю позначення механічних транспортних засобів, що рухаються.

Невиконання цієї норми (вона з’явилася у ПДР у 2013 році) може обернутися додатковими хвилинами неприємного спілкування з правоохоронцями на дорогах.

Відповідно до п. 1.10 ПДР денні ходові вогні - зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби.

Що таке денні ходові вогні і чим вони відрізняються від підфарників, габаритів, протитуманок можна дізнатися за посиланням.

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