Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Коли вмикати (вимикати) денні ходові вогні (ближнє світло фар) за містом

З 1 жовтня по 1 травня за містом на авто мають бути увімкнені денні ходові вогні або ближнє світло фар.

З 1 жовтня по 1 травня за містом на авто мають бути увімкнені денні ходові вогні або ближнє світло фар.

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