18.09.2017 12:53



Відповідно до ст.7 проекту Закону про держбюджет на 2018 рік розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць планується у розмірі з 1 січня 2018 року — 1700 гривень, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривні.

Як повідомляє видання «Закон і Бізнес», 15 вересня у Верховній Раді було зареєстровано проект закону № 7000 "Про Державний бюджет України на 2018 рік".

Розмір прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень, з 1 грудня — 1626 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 1860 гривень, з 1 липня — 1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року — 1762 гривні, з 1 липня —- 1841 гривня, з 1 грудня — 1921 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року — 1373 гривні, з 1 липня — 1435 гривень, з 1 грудня — 1497 гривень.

Згідно із Законом України «Про прожитковий мінімум», прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Прожитковий мінімум в Україні використовується, зокрема, під час розрахунку індексації доходів громадян, розмірів соціальних допомог, максимального доходу для нарахування та утримання внесків, соціальних внесків з тимчасової втрати працездатності, пенсій за віком, допомоги інвалідам війни, квартплати.

Ознайомитись детально з текстом проекту держбюджету- 2018 можна за посиланням.

Закон і Бізнес