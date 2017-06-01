18.09.2017 12:42



Згідно ст. 8 проекту Закону про держбюджет на 2018 рік планується встановити єдиний розмір мінімальної зарплати. Традиційного підвищення мінімальної зарплати протягом року не пропонується.

Як повідомляє видання «Закон і Бізнес», 15 вересня у Верховній Раді було зареєстровано проект закону № 7000 "Про Державний бюджет України на 2018 рік".

Відповідно до законопроекту,

мінімальна заробітна плата у 2018 році становитиме:

у місячному розмірі: з 1 січня — 3723 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 22,41 гривні.

Ознайомитись детально з проектом держбюджету- 2017 можна за посиланням.

Закон і Бізнес