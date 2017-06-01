18.09.2017 12:42
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Згідно ст. 8 проекту Закону про держбюджет на 2018 рік планується встановити єдиний розмір мінімальної зарплати. Традиційного підвищення мінімальної зарплати протягом року не пропонується.
Як повідомляє видання «Закон і Бізнес», 15 вересня у Верховній Раді було зареєстровано проект закону № 7000 "Про Державний бюджет України на 2018 рік".
Відповідно до законопроекту,
мінімальна заробітна плата у 2018 році становитиме:
у місячному розмірі: з 1 січня — 3723 гривні;
у погодинному розмірі: з 1 січня — 22,41 гривні.
Ознайомитись детально з проектом держбюджету- 2017 можна за посиланням.
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