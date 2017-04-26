18.09.2017 17:08



27-28 вересня 2017 року відбудеться чергове засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України.

Захід розпочнеться о 10:00 годині у конференц-залі «Панський» готельно-ресторанного комплексу «Козацький стан» за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 18-й км.

Упродовж засідання комісія планує розглянути 31 скаргу на рішення, дії та бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

На порядок денний засідання ВКДКА винесені наступні скарги:

1.Скарга Б. на рішення ДП КДКА Житомирської області від 24.03.2017 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи.

2.Скарга Я. на рішення ДП КДКА Дніпропетровської області № 27/ДВП-17 від 01.03.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Д.

3.Скарга Ц. на дії КДКА Закарпатської області при розгляді його скарги відносно адвоката Ц.

4.Скарга Ю. на рішення ДП КДКА Дніпропетровської області № 22/ДПВ-17 від 07.02.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката В.

5.Скарга керівника Львівського відділення Всеукраїнської громадської організації «Журналісти проти корупції» Ж. на рішення ДП КДКА Львівської області № 5 від 26.05.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката К.

6.Скарга судді Заводського районного суду м. Запоріжжя Ш. на рішення ДП КДКА Дніпропетровської області № 45/ДПВ-17 від 26.04.2017 року про відмову в порушені дисциплінарної справи відносно адвокатів С. та С.

7.Скарга П. на рішення ДП КДКА Волинської області № 4/05-17 від 25.05.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката С.

8.Скарга Ж. на бездіяльність КДКА Полтавської області при розгляді її скарг відносно адвоката Д. та адвоката К.

9.Скарга Ж. на рішення ДП КДКА Полтавської області від 12.07.2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката К.

10.Скарга Ж. на рішення ДП КДКА Полтавської області від 12.07.2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Д.

11.Скарга К. на рішення КП КДКА Вінницької області № 6 від 10.04.2017 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

12.Скарга П. на рішення КДКА Рівненської області № І-Д/44-3 від 28.02.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвокатів Т. та Т.

13.Скарга С. на рішення КП КДКА Київської області від 18.05.2017 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

14.Скарга Ц. на рішення КП КДКА Сумської області від 12.05.2017 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

15.Скарга Р. на рішення ДП КДКА Кіровоградської області від 26.04.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Ж.

16.Скарга судді Токмацького районного суду Запорізької області У. на рішення ДП КДКА Запорізької області № 60-31/2017 від 22.06.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката З.

17.Скарга адвоката З. на рішення ДП КДКА Запорізької області № 60-31/2017 від 22.06.2017 року про відмову в порушенні відносно неї дисциплінарної справи.

18.Скарги С. на рішення ДП КДКА Львівської області № 6 від 23.06.2017 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвокатів С. та Б. та на рішення ДП КДКА Львівської області № 7 від 06.07.2017 року про притягнення адвокатів С. та Б. до дисциплінарної відповідальності та застосування відносно них дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

19.Скарги Б. на рішення ДП КДКА Львівської області № 6 від 23.06.2017 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвокатів С. та Б. та на рішення ДП КДКА Львівської області № 7 від 06.07.2017 року про притягнення адвокатів С. та Б. до дисциплінарної відповідальності та застосування відносно них дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

20.Скарга головного лікаря Кіровоградської центральної районної лікарні П. на рішення ДП КДКА Кіровоградської області № 19 від 29.05.2017 року про притягнення адвоката В-Ч. до дисциплінарної відповідальності та застосування відносно неї дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

21.Скарга адвоката В.-Ч. на рішення ДП КДКА Кіровоградської області № 19 від 29.05.2017 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування відносно неї дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

22.Скарга судді Токмацького районного суду Запорізької області У. на рішення КДКА Запорізької області № 59-5/2017 від 25.05.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката В.

23.Скарги Г. на рішення ДП КДКА Одеської області від 23.05.2017 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи та на рішення ДП КДКА Одеської області від 20.06.2017 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.

24.Скарга Я. на рішення ДП КДКА Дніпропетровської області № 46/ДПВ-17 від 26.04.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Б.

25.Скарга М. на рішення ДП КДКА Дніпропетровської області № 70/ДПП-17 від 07.06.2017 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи.

26.Скарга Т-А., В., К., Н., П., Р., С., С., С., Х. на рішення ДП КДКА Дніпропетровської області № 78/ДПР-17 від 05.07.2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката М.

27.Скарга А. на рішення ДП КДКА Дніпропетровської області № 55/ДВП-17 від 24.05.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Я.

28.Скарга П. на рішення ДП КДКА Львівської області № 2 від 23.02.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Б.

29.Скарга в.о. начальника Київської митниці ДФС Б. на дії КДКА Київської області, щодо повернення його скарги відносно адвоката Т.

30.Скарга Т. на рішення ДП КДКА Запорізької області № 60-8/2017 від 22.06.2017 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи.

31.Скарга К. на рішення КП КДКА адвокатури Київської області від 13.06.2017 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

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