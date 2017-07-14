15.09.2017 17:18



У разі задоволення позову про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження в рішенні суду мають зазначатись, зокрема, заходи щодо забезпечення збереження предмета такого обтяження або передачі в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні.

На це звернула увагу Судова плата у цивільних справах Верховного суду України, переглядаючи справу № 6-1136цс17. Адже відповідно до п.3 ч.1 ст.10 закону «Про виконавче провадження» вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні суду, є одним із заходів його примусового виконання.

Тож, як зазначено у постанові від 06.09.2017, вимоги банку про вилучення предмета застави та передачу в управління на період до його реалізації є саме такими заходами. Хоча у договорі застави передбачені повноваження заставодержателя щодо вилучення у відповідача предмета застави та передачі його в управління банку, однак, щоб державний виконавець вилучив у боржника транспортний засіб та передав його на зберігання стягувачу, це повинно бути зазначено в рішенні суду.