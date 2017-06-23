15.09.2017 11:33



Європейський суд з прав людини змусив Уряд замислитися над дотриманням прав осіб, щодо яких застосовано запобіжні заходу у вигляді домашнього арешту або взяття під варту.

Проект закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо приведення порядку застосування запобіжних заходів у відповідність з практикою Європейського суду з прав людини» (№7089) Кабмін обґрунтовує необхідністю «усунення недоліків кримінального процесуального законодавства, що лежать в основі системних порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

Зокрема, йдеться про порушення положень ст.5 конвенції в частині автоматичного продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. З огляду на позицію ЄСПЛ, також пропонується внести зміни до ст.199 КПК, якими передбачити, що у разі закінчення строку тримання під вартою до проведення підготовчого засідання питання про його продовження вирішується слідчим суддею за клопотанням прокурора.

Крім того, у ч.3 ст.331 КПК закріплюється, що саме суд за наявності клопотань розглядатиме питання доцільності подальшого обмеження свободи особи до спливу двомісячного строку з дня надходження обвинувального акту чи застосування запобіжного заходу.

У разі ж відсутності таких клопотань та закінчення строку застосування запобіжних заходів, обвинувачений має бути негайно звільнений з-під варти або обмежень домашнього арешту.