18.09.2017 10:01



На засіданні 18 вересня Вища рада правосуддя продовжить розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення на посади суддів Верховного Суду.

Відповідно до раніше оприлюдненого порядку денного ВРП розглядатиме матеріали про призначення:

- до Касаційного господарського суду у складі ВС: Юрія Чумака, Валентини Данішевської, Івана Міщенка, Ірини Булгакової;

- до Касаційного адміністративного суду у складі ВС: Раїси Ханової, Ірини Васильєвої, Михайла Гриціва, Всеволода Князєва;

- до Касаційного кримінального суду у складі ВС: Алли Макаровець, Наталії Марчук, Олександри Яновської, Олександра Марчука;

- до Касаційного цивільного суду у складі ВС: Наталії Антоненко, Юлії Черняк, Алли Олійник, Віктора Кузнєцова.

Засідання ВРП, присвячене розгляду матеріалів щодо внесення подання про призначення суддів на посади касаційних судів у складі Верховного Суду, триватиме до 25 вересня.

Закон і Бізнес