Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Ще один суд припинив роботу - немає суддів

Ще у травні 2017 року Снігурівський районний суд Миколаївської області проводив день відкритих дверей для школярів.

Ще у травні 2017 року Снігурівський районний суд Миколаївської області проводив день відкритих дверей для школярів.

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