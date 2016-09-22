14.09.2017 10:23



Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомив про припинення відправлення правосуддя. Останню повноважну суддю, яка й обіймала посаду голови суду, 12 вересня було звільнено у відставку Вищою радою правосуддя.

Як повідомили "Закону і Бізнесу", всього за штатним розписом у суді чотири посади, три з яких наразі вакантні. Єдина працююча суддя-п'ятирічка Іванна Квєтка втратила повноваження - її було призначено на посаду Указом Президента 24 квітня 2012 року.

Xоча канцелярія суду продовжує прийом та реєстрацію заяв, позовних заяв громадян та установ, матеріалів і клопотань поліції, матеріалів кримінальних проваджень скерованих прокуратурою, розподіл справ не здійснюється.

За зазначених обставин цивільні та адміністративні справи зберігатимуться у канцелярії до призначення суддів або вирішення питання відрядження суддів з іншого суду. А кримінальні провадження, клопотання слідчих органів та інші матеріали згідно чинного законодавства направлятимуться до апеляційного суду Миколаївської області для вирішення питання їх розгляду в інших судах області.

Нагадаємо, суд спорожнів за рік.

Постановою Верховної Ради України від 22.09.2016 №1600-VІІІ Костянтина Устіченка було відправлено у відставку. Після нього головою суду було обрано Миколу Лисенка, якого 19 червня 2017 року звільнили у зв’язку з досягненням 65 років. До останнього часу обов’язки керівника установи виконувала суддя Зоя Кішковська.

Закон і Бізнес