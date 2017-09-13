13.09.2017 09:37



11 докторів юридичних наук, які у тому числі спеціалізуються на питаннях протидії і запобігання корупції та її політичної складової, увійшли до складу науково-експертної ради при підкомітеті Верховної Ради.

Перше засідання цього консультативно-дорадчого органу (раду було створено у липні при підкомітеті з питань запобігання і протидії політичній корупції Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції) відбулося 12 вересня, повідомляє «Закон і Бізнес».

Члени ради обрали зі свого складу керівництво:

- голову ради – першого заступника директора Інституту права та післядипломної освіти Мін’юсту Дмитра Журавльова;

- секретаря ради – професора кафедри господарського, повітряного та космічного права Навчально-наукового Юридичного інституту Національного авіаційного університету Надію Армаш.

Також науковці-практики обговорили загальні напрями допомоги членам підкомітету.

Закон і Бізнес