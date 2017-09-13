11 докторів юридичних наук, які у тому числі спеціалізуються на питаннях протидії і запобігання корупції та її політичної складової, увійшли до складу науково-експертної ради при підкомітеті Верховної Ради.
Перше засідання цього консультативно-дорадчого органу (раду було створено у липні при підкомітеті з питань запобігання і протидії політичній корупції Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції) відбулося 12 вересня, повідомляє «Закон і Бізнес».
Члени ради обрали зі свого складу керівництво:
- голову ради – першого заступника директора Інституту права та післядипломної освіти Мін’юсту Дмитра Журавльова;
- секретаря ради – професора кафедри господарського, повітряного та космічного права Навчально-наукового Юридичного інституту Національного авіаційного університету Надію Армаш.
Також науковці-практики обговорили загальні напрями допомоги членам підкомітету.
...ці та інші і доктора наук не просто долучилися до корупції,а і були в ній ....з нею...,так сказаи... Сприяли її становленню...розповсюдженню...розгалуженню ,що відбувалось і під юридичним,законодав…