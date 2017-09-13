Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ До боротьби з корупцією в Україні підключили 11 докторів наук

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Коментарі

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тетяна

...ці та інші і доктора наук не просто долучилися до корупції,а і були в ній ....з нею...,так сказаи... Сприяли її становленню...розповсюдженню...розгалуженню ,що відбувалось і під юридичним,законодав…

13.09.2017 09:57 Відповісти