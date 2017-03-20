13.09.2017 17:44



Суддя Новопсковського районного суду Луганської обл. Роман Потапенко повідомив Вищу раду правосуддя про втручання збоку працівників СБУ та НАБУ.

Зокрема, як ідеться у заяві, 16 серпня після проголошення виправдального вироку в одній із справ, в супереч вимого ст.126 Конституції, ст.49 Закону «Про судоустрій і статус суддів», ст.482 КПК суддю було незаконно затримано НАБУ.

Р.Потапенко зазначає, що у його кабінеті був проведений обшук із застосуванням технічних засобів відеофіксації, після якого ніяких слідів злочину не виявили.

Зокрема служитель Феміди переконаний у незаконності обшуку у його помешканні, який провели теж 16 серпня.

Після обшук суддю доставили у СІЗО м. Києва, при цьому у нього не було жодних документів із собою, які б засвідчували його особу.

Звільнили ж Р.Потапенко тільки 18 серпня після того, як ВРП відмовила в задоволенні подання першого заступника Генерального прокурора Дмитра Сторожука про надання згоди на утримання судді під вартою.

Крім того, Рада ухвалила внести подання до Генеральної прокуратури про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, які вчинили дії, що порушують гарантії незалежності суддів.

28 серпня Р.Потапенко направив повідомлення про злочин Генеральному прокурору. А 4 вересня скаргу внесли і до реєстру Ради за № 2176/0/6-17.