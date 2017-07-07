11.09.2017 17:13



Рада суддів України оголосила про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України та прийняття заяв від бажаючих обійняти цю посаду.

Відповідне рішення РСУ № 48 було ухвалене 7 вересня 2017 року, передає ЗіБ.

Заяви з доданими до них документами від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, будуть прийматися до 7 жовтня 2017 року включно.

Для участі у конкурсі з відбору кандидатур на посаду судді КС необхідно подати до Ради суддів України на e-mail: davidenko@court.gov.ua, а також особисто або засобами поштового зв’язку (01601, місто Київ, вул. Липська, 18/5, кб. 23) заяву і такі документи:

1) автобіографія;

2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду;

3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;

5) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація родинних зв’язків судді та декларація доброчесності судді;

6) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

7) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 3 цієї частини;

8) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);

9) письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;

10) інші документи, передбачені Законом України "Про запобігання корупції" для проведення спеціальної перевірки.

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