11.09.2017 11:03



Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону головою Октябрського районного суду міста Полтави Олександра Струкова.

Припис внесено голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку, повідомляє ЗіБ з посиланням на прес-службу НАЗК.

За інформацією відомства, викривач - суддя Октябрського районного суду міста Полтави Лариса Гольник звернулась до НАЗК щодо надання їй правового захисту відповідно до статті 53 Закону про запобігання корупції.

НАЗК встановлено, що голова цього суду О.Струков піддав суддю-викривача негативним заходам впливу у зв’язку із повідомленням нею про порушення вимог Закону іншою особою.

Рішення прийнято за результатами опрацювання інформації та матеріалів, отриманих від викривача, Державної судової адміністрації України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Вищої ради правосуддя, Державної служби України з питань праці, Октябрського районного суду міста Полтави, а також пояснень О.Струкова.

Нагадаємо, що згідно з п.13 частини першої ст. 11 Закону про запобігання корупції до повноважень Національного агентства належить здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв’язку з таким інформуванням.

Закон і Бізнес