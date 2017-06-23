11.09.2017 10:37



У Верховній Раді відкоригують зміст повістки про виклик. Вона міститиме найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється виклик, дату внесення до ЄРДР, зміст кримінального провадження, що стосується процесуальної дії, для участі в якій викликається особа.

Комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності під час свого останнього засідання рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект Закону №6402 «Про внесення змін до статті 137 Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення положень змісту повістки про виклик».

Внесення змін автор проекту народний депутат М.Паламарчук, обгрунтував необхідністю додаткового захисту учасників кримінального провадження, доступу до інформації про кримінальне провадження.

Закон і Бізнес