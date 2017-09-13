Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Голова Сумського райсуду Сумської обл. Ігор Дашутін:

Ігор Дашутін: «Якщо за штатом повинно бути п’ятеро суддів, а справи розглядають тільки двоє, то їм мають виплачуватися кошти, зекономлені за рахунок вакантних посад»

Ігор Дашутін: «Якщо за штатом повинно бути п’ятеро суддів, а справи розглядають тільки двоє, то їм мають виплачуватися кошти, зекономлені за рахунок вакантних посад»

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Коментарі

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сначала Пану надо переаттестацию пройти и подтвердить способность сидеть в кресле, а потом губу раскатывать, потому как история становления на посаду с такой фамилией, количеством скасованых и качеств…

13.09.2017 13:39 Відповісти
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Працівник

А на аппарат суду навантаженість не зросла. Нехай отримують скільки отримують.

13.09.2017 11:26 Відповісти