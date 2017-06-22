13.09.2017 14:13



Питання діяльності НААУ та ведення Єдиного реєстру адвокатів України, розгляд звернень про надання роз'яснень та інших листів, а також питання діяльності органів адвокатського самоврядування заплановані для розгляду під час чергового засідання Ради адвокатів України 22-23 вересня.

У Національній асоціації адвокатів України оприлюднили порядок денний засідання РАУ, що відбудеться у Львівському національному університеті ім. І. Франка за адресою: м. Львів, вул. Університетська, 1, повідомляє ЗіБ.

22 вересня початок реєстрації о 10:00, початок роботи об 11:00.

23 вересня початок реєстрації о 9:00, початок роботи о 10:00

З порядком денним можна ознайомитися за посиланням.

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