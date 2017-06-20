13.07.2017 14:58



Європейський союз змінив офіційну позицію щодо створення антикорупційного суду в Україні. Тепер вони радять Президенту обійтися відповідною палатою у складі Верховного Суду.

Як повідомляє УП, про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер на прес-конференції у Києві після завершення саміту Україна-ЄС, передає «Закон і Бізнес».

Він наголосив, що боротьба з корупцією залишається ключовим завданням для України: «Нас турбує боротьба проти корупції. Я розумію, що президент і парламент зробили багато, але цього недостатньо».

«Досі ми вимагали від України створення антикорупційного суду. Ми повідомили вранці президенту Порошенко проміжний варіант вирішення проблеми... Моя порада президенту і парламенту: ми погоджуємося на створення антикорупційної палати в рамках Верховного Суду. Ми навіть не наполягаємо на створенні окремого антикорупційного суду», - повідомив президент ЄК.

Закон і Бізнес