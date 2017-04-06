13.07.2017 12:09



Презентовано документальний фільм про Київський районний суд міста Одеси, який став доступним для перегляду із субтитрами англійською мовою.

Про це повідомляє прес-служба суду, передає «Закон і Бізнес».

«За останні 2 роки суд відвідали більше 25 іноземних делегацій, які виявили зацікавленість у співробітництві з Київським районним судом міста Одеси. Тепер іноземні колеги мають змогу дізнатися про діяльність суду, переглянувши фільм», — говориться у повідомленні.

Закон і Бізнес