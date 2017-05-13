13.07.2017 09:00



13 липня на засіданні Вищої ради правосуддя вивчатимуться матеріали щодо внесення Президентові подань про призначення 10 суддів на посади в місцевих судах.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, до порядку денного засідання, яке почнеться о 10:00, включені такі питання:

1. Розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади до місцевих судів:

1. Бондаренко Ганни Павлівни - господарського суду міста Києва;

2. Горшкової Ольги Олександрівни - Харківського окружного адміністративного суду;

3. Бондаренко Наталі Володимирівни - Котовського міськрайонного суду Одеської області;

4. Гулевець Ольги Віталіївни - господарського суду міста Києва;

5. Маєцької Наталії Дмитрівни - Закарпатського окружного адміністративного суду;

6. Салтан Людмили Володимирівни - Київського районного суду міста Одеси;

7. Журибеди Олександра Миколайовича - Святошинського районного суду міста Києва;

8. Абухіна Руслана Дмитровича - Приморського районного суду міста Одеси;

9. Аверкової Вікторії Вікторівни - окружного адміністративного суду міста Києва;

10. Войтова Геннадія Васильовича - Київського районного суду міста Одеси.

2. Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку:

1. Бондарчука Вячеслава Володимировича - судді Корольовського районного суду міста Житомира;

2. Леона Олександра Івановича - судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

3. Межевича Михайла Володимировича - судді Київського апеляційного адміністративного суду.

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням:

4. Скиби Миколи Миколайовича - судді Дзержинського міського суду Донецької області;

- у зв’язку з поданням заяв про відставку:

5. Беця Олександра Вадимовича - судді апеляційного суду міста Києва;

6. Коваль Світлани Миколаївни - судді апеляційного суду міста Києва;

7. Терзі Ігоря Георгійовича - судді Приморського районного суду міста Одеси;

8. Чепурного Валерія Петровича - судді Соснівського районного суду міста Черкаси;

- у зв’язку з неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я:

9. Чепурного Валерія Петровича - судді Соснівського районного суду міста Черкаси;

- у зв’язку з поданням заяв про відставку:

10. Сорочан Алли Василівни - судді Врадіївського районного суду Миколаївської області;

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням:

11. Шевиріна Андрія Олексійовича - судді Татарбунарського районного суду Одеської області.

3. Розгляд подання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення судді Вишгородського районного суду Київської області КУПРІЄНКА Сергія Ісаковича від здійснення правосуддя на три місяці з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді і направленням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації та подальшим кваліфікаційними оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.

4. Розгляд скарги судді Херсонського міського суду Херсонської області КОТЬО Ірини Василівни на рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2017 року № 883/3дп/15-17 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

5. Розгляд скарги судді Подільського районного суду міста Києва БОГІНКЕВИЧ Світлани Миколаївни на рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 31 березня 2017 року № 693/1дп/15-17 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

6. Розгляд повідомлення суддів апеляційного суду міста Києва РЕЙНАРТ Ійї Матвіївни, КИРИЛЮК Галини Миколаївни, МУЗИЧКО Світлани Григорівни про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.

7. Розгляд повідомлення судді Васильківського міськрайонного суду Київської області ОРДИ Олени Олександрівни про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

8. Розгляд повідомлення голови апеляційного суду Київської області ДАНІЛОВА Олексія Миколайовича про втручання в діяльність суду та судді (щодо загрози безпеки судді).

9. Розгляд повідомлення судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області КРАВЧЕНКА Віталія Олександровича про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

10. Розгляд повідомлення судді господарського суду Харківської області УСАТОГО Віталія Олександровича про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

11. Різне.

Закон і Бізнес