12.07.2017 17:14



Громадяни, які успадкували земельні ділянки сільськогосподарського призначення, зможуть одержати у довгострокову оренду угіддя для ведення фермерського господарства, які належали їх спадкодавцю на праві постійного користування без проведення земельних торгів.

Проект закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно восстановления прав и законных интересов фермерских хозяйств и граждан Украины — членов фермерских хозяйств» (№6594-1) определен как такой, что направлен на восстановление прав и законных интересов фермерских хозяйств.

Ведь сегодня отсутствует, в частности, возможность наследования права на соответствующие земельные участки. Более того, невозможно унаследовать и само фермерское хозяйство как целостный имущественный комплекс.

Проект предлагает комплексный подход к решению вопроса восстановления прав и законных интересов именно фермерских хозяйств и их членов, которые являются наследниками (правопреемниками) лиц, которым до вступления в силу новым Земельным кодексом были предоставлены участки в постоянное пользование для создания фермерского хозяйства.

Кроме этого, при отсутствии таких участков, в аренду могут предоставляться равноценные угодья.