11.07.2017 17:13



Вища рада правосуддя звільнила Михайла Запорощенка з посади судді Вищого господарського суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Два роки тому він не вийшов на роботу після відпустки.

Таке рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні, передає «Закон і Бізнес».

Дисциплінарна справа стосовно судді була порушена на підставі звернення голови ВГСУ Богдана Львова, згідно якого М. Запорощенко у період з 18 травня по 30 червня 2015 року перебував у відпустці, а після її закінчення на роботу не вийшов, про причини своєї відсутності на робочому місці не повідомив.

Матеріали перевірки, проведеної ВРП, вказують на те, що суддя визначених законом обов’язків не виконує, з 1 липня 2015 року без поважних причин на робочому місці не з’являється, ймовірно, перебуває на тимчасово окупованій території України, на зв’язок із керівництвом суду не виходить.

Друга дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що виявлені в ході дисциплінарного провадження факти вказують на систематичне нехтування обов’язками, несумісне зі статусом судді, і це є підставою для звільнення з посади.

ВРП підтримала таку пропозицію та звільнила М. Запорощенка на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції.

Закон і Бізнес