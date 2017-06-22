11.07.2017 13:33



Вища рада правосуддя ухвалила внести подання Президентові про призначення 33 суддів до місцевих судів. При цьому ВРП перенесла розгляд питання щодо 4 кандидатів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», згідно рішення, ухваленого на засіданні ВРП, Президентові направлять подання на призначення:

Гевка Володимира Львовича – на посаду судді господарського суду Тернопільської області;

Грабець Світлани Юріївни – на посаду судді господарського суду Київської області;

Гурина Миколи Олександровича – на посаду судді господарського суду Чернівецької області;

Зекунова Едуарда Вікторовича – на посаду судді господарського суду Донецької області;

Калиновської Лоліти Віталіївни – на посаду судді Дергачівського районного суду Харківської області;

Крамаренко Інни Анатоліївни – на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;

Погребної Катерини Федорівни – на посаду судді господарського суду Одеської області;

Приходченко Олени Сергіївни – на посаду судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;

Солодюк Олени Віталіївни – на посаду судді господарського суду Полтавської області;

Шашуріної Галини Олександрівни – на посаду судді Сихівського районного суду міста Львова;

Яковлєвої Людмили Валеріївни – на посаду судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області;

Кучми Костянтина Сергійовича – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Курах Лариси Василівни – на посаду судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області;

Логойди Тетяни Володимирівни – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;

Сподарик Наталії Іванівни – на посаду судді Львівського окружного адміністративного суду;

Шовкопляса Олександра Петровича – на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Ягічевої Наталії Іванівни – на посаду судді господарського суду міста Києва;

Рожкової Олени Станіславівни – на посаду судді Корольовського районного суду міста Житомира;

Стороженко Оксани Федорівни – на посаду судді господарського суду Львівської області;

Бондаренко Галини Вікторівни – на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва;

Зайця Олександра Володимировича – на посаду судді Чернігівського окружного адміністративного суду;

Костюкова Дмитра Геннадійовича – на посаду судді Краматорського міського суду Донецької області;

Левицької Тетяни Володимирівни – на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва;

Мицик Юлії Сергіївни – на посаду судді Дарницького районного суду міста Києва;

Соловей Людмили Анатоліївни – на посаду судді господарського суду Житомирської області;.

Спаї Віолетти Вікторівни – на посаду судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська;

Шевченко Наталії Миколаївни – на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва;

Гута Сергія Федоровича – на посаду судді господарського суду Одеської області;

Калькової Олесі Арсентівни – на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;

Кормана Олександра Володимировича – на посаду судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області;

Лунь Зоряни Іванівни – на посаду судді Львівського окружного адміністративного суду;

Тімченко Олени Валеріївни – на посаду судді Сихівського районного суду міста Львова;

Марків Тетяни Анатоліївни – на посаду судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області.

Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відкласти розгляд питання щодо внесення подання Президентові України про призначення:

Колесниченка Олексія Володимировича – на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду;

Хоменко Вікторії Сергіївни – на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва;

Майстренко Наталії Миколаївни – на посаду судді Житомирського окружного адміністративного суду;

Ноздрякова Станіслава Вікторовича – на посаду судді Подільського районного суду міста Києва.

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк привітав суддів із отриманням рекомендації Вищої ради правосуддя та побажав успіхів у роботі, терпіння, здоров’я і сил. «Щиро хотів би, щоб ваші рішення відновлювали справедливість у суспільстві та віру людей у справедливий суд», – сказав він.

Закон і Бізнес