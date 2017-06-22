Вища рада правосуддя ухвалила внести подання Президентові про призначення 33 суддів до місцевих судів. При цьому ВРП перенесла розгляд питання щодо 4 кандидатів.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», згідно рішення, ухваленого на засіданні ВРП, Президентові направлять подання на призначення:
Гевка Володимира Львовича – на посаду судді господарського суду Тернопільської області;
Грабець Світлани Юріївни – на посаду судді господарського суду Київської області;
Гурина Миколи Олександровича – на посаду судді господарського суду Чернівецької області;
Зекунова Едуарда Вікторовича – на посаду судді господарського суду Донецької області;
Калиновської Лоліти Віталіївни – на посаду судді Дергачівського районного суду Харківської області;
Крамаренко Інни Анатоліївни – на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
Погребної Катерини Федорівни – на посаду судді господарського суду Одеської області;
Приходченко Олени Сергіївни – на посаду судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;
Солодюк Олени Віталіївни – на посаду судді господарського суду Полтавської області;
Шашуріної Галини Олександрівни – на посаду судді Сихівського районного суду міста Львова;
Яковлєвої Людмили Валеріївни – на посаду судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області;
Кучми Костянтина Сергійовича – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
Курах Лариси Василівни – на посаду судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області;
Логойди Тетяни Володимирівни – на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду;
Сподарик Наталії Іванівни – на посаду судді Львівського окружного адміністративного суду;
Шовкопляса Олександра Петровича – на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;
Ягічевої Наталії Іванівни – на посаду судді господарського суду міста Києва;
Рожкової Олени Станіславівни – на посаду судді Корольовського районного суду міста Житомира;
Стороженко Оксани Федорівни – на посаду судді господарського суду Львівської області;
Бондаренко Галини Вікторівни – на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва;
Зайця Олександра Володимировича – на посаду судді Чернігівського окружного адміністративного суду;
Костюкова Дмитра Геннадійовича – на посаду судді Краматорського міського суду Донецької області;
Левицької Тетяни Володимирівни – на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва;
Мицик Юлії Сергіївни – на посаду судді Дарницького районного суду міста Києва;
Соловей Людмили Анатоліївни – на посаду судді господарського суду Житомирської області;.
Спаї Віолетти Вікторівни – на посаду судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська;
Шевченко Наталії Миколаївни – на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва;
Гута Сергія Федоровича – на посаду судді господарського суду Одеської області;
Калькової Олесі Арсентівни – на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;
Кормана Олександра Володимировича – на посаду судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області;
Лунь Зоряни Іванівни – на посаду судді Львівського окружного адміністративного суду;
Тімченко Олени Валеріївни – на посаду судді Сихівського районного суду міста Львова;
Марків Тетяни Анатоліївни – на посаду судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області.
Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відкласти розгляд питання щодо внесення подання Президентові України про призначення:
Колесниченка Олексія Володимировича – на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду;
Хоменко Вікторії Сергіївни – на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва;
Майстренко Наталії Миколаївни – на посаду судді Житомирського окружного адміністративного суду;
Ноздрякова Станіслава Вікторовича – на посаду судді Подільського районного суду міста Києва.
Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк привітав суддів із отриманням рекомендації Вищої ради правосуддя та побажав успіхів у роботі, терпіння, здоров’я і сил. «Щиро хотів би, щоб ваші рішення відновлювали справедливість у суспільстві та віру людей у справедливий суд», – сказав він.
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