Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ ВСУ висловився про підсудність іпотечних спорів, — документ

Причиною спору стало те, що торги двічі не відбулись, і державний виконавець передав іпотечне майно стягувачу за початковою ціною.

Причиною спору стало те, що торги двічі не відбулись, і державний виконавець передав іпотечне майно стягувачу за початковою ціною.

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