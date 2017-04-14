10.07.2017 12:59



До кінця року має бути запроваджений курс навчання «Керівництво судом ефективною командою – голова суду та керівник апарату». Над його розробкою працюють представники ВРП, ДСАУ, НШС, РСУ, голови і керівники апаратів судів.

Про це повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя, передає «Закон і Бізнес».

Робочу групу створено під час зустрічі, організованої Державною судовою адміністрацією спільно з українсько-канадським проектом «Підтримка судової реформи в Україні».

У зустрічі взяли участь українські та канадські експерти, які поділилися своїми напрацюваннями та найкращими практиками з питань судового адміністрування, що в майбутньому будуть використані під час розробки відповідного навчального курсу.

«Судді та апарат суду – це одна монета, але з різних сторін. Тому спільна роль голови суду і керівника апарату суду – стати єдиною командою, виробити єдине бачення та вміти спланувати і перетворити суд у більш ефективний орган здійснення судочинства», – зауважила під час презентації Памела Рейдер-Лахі, головний виконавчий директор Верховного суду провінції Ньюфаундленд і Лабрадор (Канада) та спеціаліст із судового адміністрування.

Учасники робочої групи досягли згоди щодо продовження спільної роботи над розробкою навчального курсу, який буде запроваджено орієнтовно до кінця цього року.

Закон і Бізнес