Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Запровадження медіації збільшить навантаження на суд, — НААУ

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правознавець

"Наприклад, це можуть бути адвокати, юристи, представники інших професій, які пройшли відповідне навчання та отримали сертифікат медіатора" - говоріть прямо - це можуть бути виключно члени…

10.07.2017 11:44 Відповісти