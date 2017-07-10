Процедура медіації, визначена проектом нових процесуальних кодексів, суттєво відрізняється від класичної моделі та є свого роду нестандартною. Вона проводиться до початку розгляду справи по суті і в подальшому може збільшити навантаження на судову систему.
Таку думку висловив голова комітету з питань медіації Національної асоціації адвокатів України Владислав Ситюк під час форуму «Позасудове врегулювання спорів», передає «Закон і Бізнес».
«Важливо пам’ятати, що суддя вирішує спір на підставі норм права і доказів, які надають йому сторони. В той час як медіатор працює з інтересами сторін, їх емоціями. В процедурі медіації норми права і доказова база не мають вирішального значення, адже медіатор допомагає сторонам знайти спільні інтереси, бо не завжди вони видимі. Медіатор налагоджує між сторонами ефективну комунікацію і допомагає їм самостійно прийняти спільні рішення, які повинні задовольнити обох сторін спору», — зауважив він.
Адвокат переконаний, що судді будуть дивитись на спір, під час його врегулювання, з позиції оцінки доказів і норм права, розмова з сторонами, якщо не повністю то в певній мірі буде спрямовуватись в юридичне русло, адже «суддя-медіатор завжди залишається суддею».
Відтак, більш оптимальним варіантом врегулювання спору після порушення провадження в суді, на думку В.Ситюка, є проведення медіації професійним медіатором, який працює поза межами суду. Також для більш ефективного доступу до цієї процедури доцільно при судах сформувати реєстри медіаторів (на зразок того, як це зроблено в сусідній Білорусії). Наприклад, це можуть бути адвокати, юристи, представники інших професій, які пройшли відповідне навчання та отримали сертифікат медіатора.
"Наприклад, це можуть бути адвокати, юристи, представники інших професій, які пройшли відповідне навчання та отримали сертифікат медіатора" - говоріть прямо - це можуть бути виключно члени…