10.07.2017 10:34



Наступні два роки Вища рада правосуддя та Національна школа суддів разом проводитимуть тренінги, здійснюватимуть наукові дослідження та методологічні розробки з питань суддівської кар’єри та дисциплінарної відповідальності суддів.

Про це ідеться у меморандумі, підписаному між НШСУ та ВРП, передає «Закон і Бізнес».

Документ підписаний з метою встановлення ефективної організаційної основи для співробітництва установ та спрямований на належну реалізацію конституційних і законодавчих положень, що визначають повноваження ВРП та НШСУ.

«У результаті підписання Меморандуму ми маємо надію на поглиблення співробітництва, надання Національною школою суддів України системної методичної та наукової допомоги у реалізації покладених чинним законодавством на Вищу раду правосуддя функцій та завдань, підтримки та створення належної комунікації усіх органів у системі судової влади», – сказав під час церемонії підписання голова ВРП Ігор Бенедисюк.

У свою чергу, ректор Національної школи суддів Микола Оніщук висловив сподівання, що практичне втілення положень документа виведе співпрацю установ на якісно новий рівень та в цілому сприятиме розбудові інститутів правосуддя.

«Реалізація наукового потенціалу Національної школи суддів України через науково-методичне забезпечення діяльності судової влади, дослідження з питань удосконалення судового устрою, статусу суддів і судочинства є важливим фактором для успіху судової реформи», – наголосив він.

Меморандумом визначено декілька основних напрямів співпраці, а саме: організація і проведення спільних тренінгів, здійснення наукових досліджень та методологічної розробки з питань суддівської кар’єри, дисциплінарної відповідальності суддів та дисциплінарного провадження щодо них, призначення та звільнення суддів.

Також установи домовились про взаємодію при підготовці консультативних висновків щодо законопроектів з питань судоустрою і статусу суддів.

Співпраця втілюватиметься і у підготовці науково-методичних матеріалів для поліпшення ефективності механізмів забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів, проведення заходів із зміни мережі судів, встановлення критеріїв нормативного навантаження на суддів та нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення судів.

Взаємодіяти установи будуть у форматі спільних двосторонніх і багатосторонніх нарад, зустрічей, колоквіумів, тренінгів, засідань робочих груп та комісій.

Закон і Бізнес