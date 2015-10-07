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Роман Посікіра (ліворуч) зауважив, що через неоднозначну судову практику існують абсолютно протилежні рішення судів в аналогічних справах.

Роман Посікіра (ліворуч) зауважив, що через неоднозначну судову практику існують абсолютно протилежні рішення судів в аналогічних справах.

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