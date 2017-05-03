10.07.2017 08:39



Цього тижня 47 суддів можуть отримати подання на призначення від ВРП. Крім того, у Харкові відбудеться семінар з підвищення кваліфікації адвокатів, а у Києві ВКДКА розглядатиме 33 скарги. Про ці та інші події читайте в анонсі від «ЗіБ».

10 липня

Засідатиме друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Вона розгляне дисциплінарну справу стосовно судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області, а також 12 скарг на дії суддів різного рівня.

Вища кваліфікаційна комісія суддів продовжить засідання у пленарному складі.

З’ясовуватиметься здатність 6 кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду здійснювати правосуддя. Ще по 5 кандидатів запрошені на 12 та 14 липня.

У Дніпрі пройде семінар «Особливості кримінальних проваджень щодо неповнолітніх».

Навчання проводить Дніпропетровське регіональне відділення Національної школи суддів.

11 липня

Засідатиме Вища рада правосуддя.

Зокрема, розглядатимуться матеріали щодо внесення подань Президентові про призначення 37 суддів на посади в місцевих судах, а також 12 заяв про звільнення за загальними обставинами.

Крім того, ВРП розбиратиметься із повідомленнями, що надійшли від суддів з Апеляційного суду Херсонської області, Дарницького районного суду м.Києва, Харківського окружного адміністративного суду та Чугуївського міського суду Харківської області про втручання в їхню діяльність.

12 липня

Засідатиме третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Планується розглянути 6 дисциплінарних справ стосовно суддів місцевих судів. Також аналізуватимуться 8 скарг на дії суддів, зокрема 10 представників Вищого адміністративного суду.

13 липня

Вища рада правосуддя збереться на чергове засідання.

Вивчатимуться матеріали щодо внесення подань Президентові про призначення 10 суддів на посади в місцевих судах.

Також розглядатимуться повідомлення про втручання у здійснення правосуддя, що надійшли від суддів Апеляційного суду м.Києва, Васильківського міськрайонного суду Київської області, Конотопського міськрайонного суду Сумської області, Господарського суду Харківської області, а також голови Апеляційного суду Київської області Олексія Данілова (щодо загрози безпеці судді).

Розпочнеться чергове засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Упродовж двох днів ВКДКА планує розглянути 33 скарги на рішення, дії та бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

У Києві пройде засідання комітету з питань ЗМІ та рекламного права Асоціації правників України.

Аналізуватимуться законодавчі нововведення щодо застосування мовних квот на телебаченні.

У столиці збереться комітет Асоціації правників України з конкуренційного права.

Обговорюватимуться рекомендації Антимонопольного комітету щодо реформування інституту перевірок.

14 липня

Засідатиме перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Вона розгляне дисциплінарні справи стосовно суддів Печерського та Шевченківського районних судів м.Києва, а також Вищого господарського суду.

У Львові пройде круглий стіл «Фінмоніторинг у житті правника. Вперше про нове».

Під час заходу, організованого відділенням Асоціації правників у Львівській області, буде можливість дізнатися, які ризики таїть фінмоніторинг для юриста і клієнта.

15 липня

У Харкові відбудеться семінар з підвищення кваліфікації адвокатів.

Навчання, яким опікується Національна асоціація адвокатів України, буде присвячене питанням тлумачення та застосування українського законодавства, адвокатської етики тощо.

Закон і Бізнес