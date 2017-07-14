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Для більшості громадян нововведення означатимуть фактично зачинені двері суду через надвисокі ставки судового збору та спосіб його обрахунку.

Для більшості громадян нововведення означатимуть фактично зачинені двері суду через надвисокі ставки судового збору та спосіб його обрахунку.

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