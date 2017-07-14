Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Суддя Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України Богдан Пошва:

Пошва Богдан: «Не варто свою професійну роботу і відповідальність перекладати на інший орган»

Пошва Богдан: «Не варто свою професійну роботу і відповідальність перекладати на інший орган»

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