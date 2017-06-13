03.07.2017 10:00



Вища кваліфікаційна комісія оприлюднила списки осіб, що звернулися для участі у доборі на 600 посад суддів місцевого суду. Крім них, оприлюднені програми анонімного тестування.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, з метою забезпечення проведення відбіркового іспиту 29 червня 2017 року затверджено:

- Програму анонімного тестування для перевірки рівня володіння державною мовою, з якою можна ознайомитися тут.

- Таксономічну характеристику анонімного тестування для перевірки володіння державною мовою, з якою можна ознайомитися тут.

- Таксономічну характеристику анонімного тестування для перевірки рівня загальних теоретичних знань у сфері права, з якою можна ознайомитися тут.

Із загальним списком кандидатів можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, за два тижні після оголошення конкурсу на 600 посад суддів місцевих судів Вищу кваліфікаційну комісію суддів про намір взяти участь у конкурсі повідомили 8970 осіб. А документи подали тільки 5336, з яких 406 (згідно умов) можуть бути звільнені від складання іспиту та проходження спецперевірки. При цьому майже половина — 2260 кандидатів мають стаж помічника судді не меншу трьох років.

Закон і Бізнес