03.07.2017 08:53



Цього тижня у столиці експерти обговорять практичні аспекти процедури примусового викупу акцій, а у Рівному пройде семінар з підвищення кваліфікації адвокатів. Про ці та інші події читайте в анонсі від «ЗіБ».

3 липня

Вища кваліфікаційна комісія суддів засідатиме у пленарному складі.

Вона продовжить з’ясовувати здатність кандидатів на посади у Верховному Суді здійснювати правосуддя. На цей день запрошено 8 претендентів, щодо яких надійшли негативні висновки громадської ради доброчесності.

Збереться на засідання друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Вона розгляне дисциплінарні справи стосовно двох суддів Дніпровського районного суду м.Києва, одного представника Вищого та одного — Вінницького апеляційного адміністративних судів. Також вивчатимуться 19 скарг, що переважно стосуються дій представників вищих спеціалізованих судів.

У Дніпрі пройде семінар «Мова української праводілової сфери».

Навчання для суддів місцевих та апеляційних господарських судів проводить Дніпропетровське регіональне відділення Національної школи суддів спільно з Дніпропетровським апеляційним господарським судом.

4 липня

Вища кваліфікаційна комісія суддів збереться у пленарному складі.

Ще 8 кандидатів до Верховного Суду спробують переконати ВККС у необґрунтованості висновків громадської ради доброчесності.

У Києві відбудеться круглий стіл «Створення цивілізованого вторинного ринку купівлі-продажу кредитних портфелів».

Цей захід, організований комітетом Асоціації правників України з банківського, фінансового та страхового права, присвячений аналізу сучасного стану ринку та необхідності вдосконалення законодавства щодо управління проблемними активами.

У столиці пройде дискусія «Примусовий викуп акцій: як це працюватиме на практиці?».

Її учасники обговорять практичні аспекти процедури squeeze-out (примусового викупу акцій). Захід проводить комітет Асоціації правників України з корпоративного права та фондового ринку.

5 липня

Засідатиме третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Планується розглянути 6 дисциплінарних справ стосовно суддів місцевих судів Дніпропетровщини, Одещини, мм.Києва та Запоріжжя. Крім того, аналізуватимуться 13 скарг щодо наявності підстав для відкриття дисциплінарних проваджень.

У столиці відбудеться обговорення «Іпотека: актуальні питання і остання судова практика».

Під час заходу, що проводить комітет Асоціації правників України з цивільного, сімейного та спадкового права, планується проаналізувати: як позовна давність впливає на припинення іпотеки; що відбувається із забезпеченим зобов’язанням у разі позасудового врегулювання; що говорить Верховний Суд України про перехід права власності до іпотекодержателя в судовому порядку.

6 липня

У Рівному проведуть загальні збори відділення Асоціації правників України в Рівненській області.

Обговорюватимуться результати діяльності відділення за 2016—2017 рр. та плани роботи на 2017—2018 рр. Також мають бути обрані рада та голова відділення.

8 липня

У Рівному пройде семінар з підвищення кваліфікації адвокатів.

Навчання, яким опікується Рада адвокатів Рівненської області, присвячене найбільш актуальним питанням тлумачення та застосування українського законодавства, адвокатської етики тощо.

У Дніпрі відбудеться оглядово-тематичний семінар «Проблемні питання іпотечних правовідносин».

Захід організований ТОВ «ВіеНеС» спільно з Національною асоціацією адвокатів України та Радою адвокатів Дніпропетровської області. Серед іншого учасники ознайомляться з класичними ситуаціями у спорах з банками, дізнаються про новації закону «Про виконавче провадження», а також тенденції судової практики у спорах про визнання іпотеки припиненою.

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