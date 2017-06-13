30.06.2017 17:31



Конкурс до Верховного суду планують завершити до 14 липня, а до 20-го вже рекомендувати переможців ВРП. У ВККС сподіваються, що рада не забариться із поданням президенту, який призначить суддів до жовтня.

Про це сьогодні повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков, передає кореспондент видання «Закон і Бізнес».

«Декілька днів піде на складання відповідних рейтингів та визначення переможців конкурсу, після чого списки будуть передані до Вищої ради правосуддя», — розповів він.

На уточнююче питання кореспондента: декілька – це тиждень чи пару днів, С.Козьяков сказав, що він «хотів би, щоб це було скоріше». Однак звернув увагу, що з результатами працюватимуть чотири колегії. Голова комісії входить до тієї, що буде працювати зі списком кандидатів до Касаційного адміністративного суду, де менше кандидатів. Відтак — працюватимуть швидше.

Натомість кандидатів до Касаційного цивільного і кримінального судів удвічі більше. Відтак, «може вони будуть працювати трохи повільніше».

«Не можу зараз сказати. Люди страшенно втомилися», — пояснив ситуацію С.Козьяков. І додав, що члени комісії працюють протягом тривалого часу по 14 годин на день.

На уточнююче питання: чи будуть списки передані до ВРП у серпні голова комісії відповів: «Я хотів би, щоб ми їх передали не пізніше 20-го липня». І додав – принаймні, до 1 серпня, бо члени ВККС збираються у відпустку «хоча б відіспатися».

З приводу того, скільки часу може знадобитися для прийняття рішення ВРП, С.Козьяков зазначив, що члени ради у відпустку не йдуть, і будуть працювати. Можуть і дуже швидко. Але вони розуміють, що приймають рішення вже остаточно. А це надзвичайно відповідально, бо «назад дороги не буде».

Голова ВККС не схотів коментувати майбутні дії ВРП, а порядив звернутись із цим питанням до її голови Ігоря Бенедисюка. Але підкреслив, що рада до цього питання відноситься дуже серйозно.

Та все ж він не думає, що це буде довго. Бо у ВРП «розуміють що час не чекає». Після прийняття рішення рада передасть список кандидатур президенту, в якого, як зазначалося, «лише церемоніальні функції». На підписання відповідного указу законом йому відводиться один місяць.

На запитання «ЗіБ»: то коли ж буде створено ВС, в жовтні, у вересні, чи коли? «Я думаю в жовтні. Це неофіційна версія», — відповів С.Козьяков.

Закон і Бізнес