30.06.2017 17:07



Штрафи за несвоєчасну здачу податкової звітності, спричинену наслідками кібератаки, не мають застосовуватися. Юристи обґрунтовують це українською судовою практикою навіть на рівні касаційної інстанції.

Рекомендації по вирішенню цієї проблеми надав старший партнер АО «КМ Партнери» Олександр Мінін, передає «Закон і Бізнес».

Юрист пропонує платникам податків, постраждалим від ураження комп’ютерів вірусом Petya.A, звертатися до контролюючих органів із письмовою заявою-повідомленням щодо обставин зараження, існуючими та потенційними наслідками та очікуваними строками виправлення ситуації (які можуть бути різними, залежно від ступеня пошкодження систем).

У заяві платника можна вказати також про обставини звернення підприємством до правоохоронних органів стосовно хакерської атаки на підприємство, якщо таке звернення подавалося.

При цьому слід пам’ятати, що така заява до податкової може розглядатися в якості офіційного документа, інформація з якого дає підстави для незастосування санкцій. А отже, якщо хтось захоче затягнути подачу податкової звітності за відсутності порушень у роботі комп’ютерних систем, то за неправдиве повідомлення щодо причин у затримці така особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності.

Наявність такої заяви у майбутньому зможе довести відсутність вини платника у конкретному порушенні термінів звітності. А покарання можливе лише у разі доведеності вини, згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Для відображення цього принципу, приводиться у приклад справи, розглянутої ВАСУ.

Повне обґрунтування, чому чинне законодавство України в дійсності не дозволяє застосування санкцій за відсутності вини платників податків у затримці через масову кібератаку, читайте тут.

Закон і Бізнес