02.07.2017 19:10



Італійський готель у Мілані пропонує постояльцям золоту постільну білизну. Подібна послуга доступна для тих, хто оселяється в президентському люксі.

Комплект з наматрацника, чотирьох наволочок і підковдри виготовлений із суміші шовку з 24-каратним золотом (близько 40%).

Постояльці також можуть придбати таку постільну білизну. Вартість одного комплекту становить €200 тис. Покупцям також надається сертифікат якості.

За розміщення в президентському люксі доведеться заплатити понад €2,7 тис. за ніч. Як «бонус» постояльці отримають цілодобову охорону біля номера.