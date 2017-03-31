27.06.2017 13:30



26 червня відбулася презентація розробленого Венеціанською комісією документа «Rule of law checklist», який має стати інструментом оцінки стану верховенства права, законодавства та судової практики в країні.

Переклад документу оприлюднив Верховний Суд України, передає «Закон і Бізнес». З ним можна ознайомитися тут.

Президент Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії) Джанні Букіккіо у своїй промові зауважив, що «Мірило правовладдя» розроблено як універсальний інструмент, який надає тлумачення принципам правовладдя, а також наводить конкретні приклади і проблеми.

«Те, що ми маємо цей документ в перекладі українською мовою, дасть змогу почитати і збагнути всю глибину поняття «мірило правосуддя» – нового терміна, який замінить верховенство права», – зазначив Д. Букіккіо.

Член Венеціанської комісії від України Сергій Головатий, презентуючи документ, наголосив, що це перше видання, здійснене національною мовою, окрім робочих мов Венеціанської комісії.

Практичне призначення «мірила» полягає в тому, аби витворити інструмент оцінювання верховенства права (правовладдя) в конкретній країні з огляду на її конституційну та юридичну структури, чинне законодавство й судову практику. Мета документа – уможливити об’єктивне, прозоре й рівнозначне оцінювання. Використовуючи інструмент, що допомагає вимірювати якісні показники верховенства права (правовладдя) на основі наведених у ньому параметрів, можна отримати конкретний результат щодо рівня правовладдя в будь-якій країні.

Закон і Бізнес