27.06.2017 12:51



Монопольне становище деяких нотаріусів у сільській місцевості дозволяє довільно підвищувати ціни на свої послуги. От якби сільради могли скласти їм конкуренцію, то у мешканців не виникало б бажання, зокрема, перебиратися до міст.

Такий прогноз наслідків схвалення своєї законодавчої ініціативи навів автор проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посвідчення заповіту та довіреності у сільській раді)» (№6609).

Чинним законодавством вже передбачено надання органами місцевого самоврядування найбільш простих і достатньо запитуваних нотаріальних послуг населенню. Цей перелік пропонується розширити тим, що виключити з відповідних законодавчих положень умову надання сільрадами нотаріальних послуг — виключно за відсутності нотаріуса у населеному пункті.

Якщо цей закон буде прийнятий, сільради зможуть, зокрема, посвідчувати заповіти (крім секретних), засвідчувати вірність копій документів і виписок з них та справжність підпису на них. Також пропонується дозволити уповноваженій посадовій особі органу місцевого самоврядування посвідчувати довіреності, за винятком тих, що дають право розпорядження нерухомістю, управління і розпорядження корпоративними правами та користування і розпорядження транспортними засобами.

На думку автора проекту, це значно спростить та здешевить отримання сільськими мешканцями таких послуг, що, в умовах дуже низького рівня доходів більшості населення України, є дуже важливим.