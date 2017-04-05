26.06.2017 14:24



При відсутності в позивача відомостей про автора недостовірної інформації, розміщеної на веб-сайті, відповідачем у справах про захист честі, гідності та ділової репутації є власник сайту. Таким є висновок Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ (ухвала від 5.04.2017 у справі №133/649/16-ц).

Позивач з’ясував, хто є власником сайту та, вважаючи, що інформація, розміщена на ньому, є недостовірною, принижує його честь, гідність і ділову репутацію, подав відповідний позов. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін апеляційною інстанцією, у задоволенні позову було відмовлено.

ВСС скасував ці акти й направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Констатовано, що в таких справах відповідачами є автор оголошення (інформаційного матеріалу, який поширюється) та власник сайту, яких позивач повинен установити згідно з ст.32 та вказати в позовній заяві відповідно до ст.119 Цивільного процесуального кодексу. Якщо позивач не має можливості встановити автора та його місце проживання/місцезнаходження, сайт такої інформації не надає, то тоді відповідачем є власник сайту, оскільки саме він і створив технологічну можливість поширення недостовірної інформації.

Таким чином, в Інтернеті діє правило: якщо автор недостовірної інформації не відомий, а сайт інформації про нього не надав, то відповідальність несе власник сайту. Втім, у більшості випадків установити особу власника сайту та його місцезнаходження також надзвичайно важко.