26.06.2017 11:51



21 та 22 червня ВККС розглянула висновки Ради щодо 13 кандидатів. За рішенням комісії, 12 з них подолали негативний висновок Громадської ради доброчесності та підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Верховному Суді.

Відповідний список оприлюднила ГРД, передає «Закон і Бізнес».

Згідно нього, на пленарному засіданні 21 червня:

1. Бородовський Станіслав Олександрович – висновок подолано

2. Букіна Олена Миколаївна – висновок скасовано за рішенням ГРД

3. Лященко Наталія Павлівна – висновок подолано

4. Прокопенко Олександр Борисович – висновок подолано

5. Наріжний Сергій Юрійович - припинив участь у конкурсі

6. Шибко Людмила Володимирівна – висновок подолано

7. Гуйван Петро Дмитрович – висновок подолано

22 червня ВККС розглядала висновки щодо кандидатів:

1. Вільгушинський Михайло Йосипович – висновок подолано

2. Жайворонок Тетяна Євгенівна – висновок подолано

3. Картере Валерій Іванович – висновок подолано

4. Мостова Галина Іванівна – висновок подолано

5. Рогач Лариса Іванівна – висновок подолано

6. Шавель Руслан Миронович – висновок подолано

7. Панова Ірина Юріївна – висновок подолано

Таким чином, ВККС уже розглянула висновки ГРД щодо 56 кандидатів та подолала 42 з них.

Закон і Бізнес