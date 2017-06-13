21 та 22 червня ВККС розглянула висновки Ради щодо 13 кандидатів. За рішенням комісії, 12 з них подолали негативний висновок Громадської ради доброчесності та підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Верховному Суді.
Відповідний список оприлюднила ГРД, передає «Закон і Бізнес».
Згідно нього, на пленарному засіданні 21 червня:
1. Бородовський Станіслав Олександрович – висновок подолано
2. Букіна Олена Миколаївна – висновок скасовано за рішенням ГРД
3. Лященко Наталія Павлівна – висновок подолано
4. Прокопенко Олександр Борисович – висновок подолано
5. Наріжний Сергій Юрійович - припинив участь у конкурсі
6. Шибко Людмила Володимирівна – висновок подолано
7. Гуйван Петро Дмитрович – висновок подолано
22 червня ВККС розглядала висновки щодо кандидатів:
1. Вільгушинський Михайло Йосипович – висновок подолано
2. Жайворонок Тетяна Євгенівна – висновок подолано
3. Картере Валерій Іванович – висновок подолано
4. Мостова Галина Іванівна – висновок подолано
5. Рогач Лариса Іванівна – висновок подолано
6. Шавель Руслан Миронович – висновок подолано
7. Панова Ірина Юріївна – висновок подолано
Таким чином, ВККС уже розглянула висновки ГРД щодо 56 кандидатів та подолала 42 з них.
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