26.06.2017 10:41



НААУ просить Генпрокуратуру надати оцінку діям слідчих, які відкрили провадження проти адвоката. Його звинувачують у шахрайстві, яке полягало у поданні до суду документів, зміст яких, на думку слідства, не відповідає дійсності.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили в Національній асоціації адвокатів України.

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ провів екстрене засідання, на якому розглянув звернення адвоката Андрія Циганкова про розпочате стосовно нього кримінальне провадження. На думку слідства, адвокат та його клієнт за попередньою змовою подали до суду неправдиві документи, тому стосовно них 28 квітня 2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками шахрайських дій.

Як зазначили в НААУ, політика втручання у законну діяльність адвоката по наданню професійної правничої (правової) допомоги є недопустимою, а внесення відомостей до ЄРДР за наслідками реалізації адвокатом своєї правової позиції представника у судовому провадженні не може бути підставою для цього.

«Адвокат вчиняє дії в інтересах клієнта, з яким укладено договір про надання правової допомоги, в тому числі, подає від його імені документи до суду. Факт укладення договору не може бути витлумачений як попередня змова, оскільки таке тлумачення виходить за межі діючого законодавства та свідчить про вчинення представниками правоохоронних органів кримінального правопорушення, передбаченого статтею 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Окрім того, подання документів до суду однією із сторін цивільного процесу, зміст яких, на думку органу досудового розслідування, не відповідає дійсності, не входить до складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України», — пояснюють у комітеті захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ.

В зв'язку з такою ситуацією НААУ звернулася до Генеральної прокуратури з проханням перевірити викладені у зверненні адвоката А.Циганкова обставини та надати їм правову оцінку. НААУ просить внести відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365 КК України, у зв’язку з перевищенням повноважень слідчими і розпочати досудове розслідування. Також НААУ направить відповідні звернення до Ради адвокатських та правничих товариств Європи (ССВЕ) та Міжнародної асоціації правників (ІВА).

Закон і Бізнес