Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ На прокурорів, які звинуватили адвоката у шахрайстві, можуть відкрити справу

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