Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ ВСУ висловився про присічні строки вимог до спадкоємців, — документ

Хоч отримання свідоцтва про право на спадщину є правом, а не обов’язком спадкоємця, однак його відсутність не може бути підставою для відмови в задоволенні вимог кредитора.

Хоч отримання свідоцтва про право на спадщину є правом, а не обов’язком спадкоємця, однак його відсутність не може бути підставою для відмови в задоволенні вимог кредитора.

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