Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Свобода обтяжена боргом

Під час прикордонного контролю можуть перевірити наявність не тільки права на в’їзд до іншої країни, а й обмеження у виїзді з України.

Під час прикордонного контролю можуть перевірити наявність не тільки права на в’їзд до іншої країни, а й обмеження у виїзді з України.

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!