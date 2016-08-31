28.04.2017 14:15



Для процедури відбору адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, буде розроблена відповідна веб-сторінка. Через неї захисники реєструватимуться, подаватимуть документи та проходитимуть навчання он-лайн.

Такі зміни до постанови КМУ від 28.12.2011 № 1362 підтримали під час круглого столу «Система відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги: обговорення проекту змін до нормативної бази», передає «Закон і Бізнес».

Зокрема для реєстрації участі адвокатів у відборі запропоновано перейти від фізичного подання паперових копій документів до онлайн-реєстрації на участь у конкурсі із завантаженням сканованих копій або внесення інформації до онлайн-форм, а не поданням цих паперових документів до комісій, як було раніше.

Також запропоновано перейти від письмового тестування, що перевіряється комісією, до дистанційного онлайн-курсу, що оцінюється системою автоматично. Таким чином, планується перейти від фізичного прибуття претендента на тестування і складання письмового тесту, як це було раніше, до проходження дистанційного навчального онлайн-курсу, що буде розроблений фахівцями Координаційного центру з урахуванням 5-ти річної практики взаємодії із адвокатами у процесі надання БВПД.

Щодо документів, які повинен подати адвокат для участі у відборі, запропоновано зменшити їх кількість та спростити формат подачі.

Так, заповнення адвокатом анкети та біографічної довідки запропоновано здійснювати в онлайн режимі. Заяву, копії паспорта та свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю адвокат також зможе подати он-лайн, прикріпивши відповідні скановані копії документів. При цьому, за необхідності адвокат зможе скористатися матеріально-технічними засобами центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Крім того, пропонується відмовитися від подання адвокатами копій таких документів, як номер облікової картки платника податків, трудова книжка, документа про освіту та витяг з Єдиного реєстру адвокатів України.

«Для усієї процедури онлайн-реєстрації буде розроблена відповідна веб-сторінка, що підтримуватиметься фахівцями Координаційного центру з надання правової допомоги», — перший заступник директора Координаційного центру з надання правової допомоги Мирослав Лаврінок. «Ми переконані, що це дозволить автоматизувати процес, усунути клопоти із паперовими документами та в цілому зробити реєстрацію значно швидшою та зручнішою як для адвокатів, так і членів конкурсних комісій», — додав він.

Прийом документів, за його словами, будуть забезпечувати фахівці Координаційного центру; вони ж адмініструватимуть доступ до дистанційного курсу. Комісії отримуватимуть для розгляду вже опрацьовані документи. Адвокатам же потрібно буде лише один раз прибути до відповідного регіонального центру з надання БВПД для участі в індивідуальній співбесіді, що проводитиметься конкурсними комісіями.

Щодо останніх, то запропоновано внести зміни до складу таких комісій, зокрема – вилучити з їх складу представників Координаційного центру та Міністерства юстиції, збільшивши відповідно кількість представників вищих юридичних навчальних закладів. При цьому головами комісій та їх секретарями пропонується визначити представників регіональних центрів з надання БВПД, а не ГТУЮ, як це було донині.

Усі пропозиції, висловлені під час круглого столу, були обговорені; учасники досягли згоди щодо тих пропозицій, що мають бути технічно враховані в процесі доопрацювання проекту за результатом сьогоднішнього круглого столу.

З урахуванням цього проект постанови може бути винесений на розгляд Уряду найближчим часом.

Закон і Бізнес