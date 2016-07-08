28.04.2017 11:01



Особи, які претендують на вступ до державної служби, мають пройти атестацію знання державної мови. Екзамен складатиметься з тесту, письмового переказу та ділової розмови.

Такий Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою затверджено на засіданні Кабміну, передає «Закон і Бізнес».

Порядок визначає механізм проведення атестації, зокрема:

- організацію роботи атестаційної комісії;

- склад атестаційної комісії;

- права та обов’язки учасників атестації;

- порядок видачі посвідчення тощо.

Як визначено документом, атестаційні сесії проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Уповноважений вищий навчальний заклад оприлюднює графік проведення атестаційних сесій та порядок реєстрації осіб для проходження атестації.

Атестація проводиться у письмовій та усній формі і складається з двох модулів, кожен з яких містить дві частини:

- тестове завдання з трьома варіантами відповідей та письмове реферування-переказ фахового тексту обсягом 2500 – 3000 знаків;

- ділова розмова за наданим сценарієм та повідомлення-презентація на визначену екзаменатором тему.

Усний етап розпочинається не раніше, ніж через 60 хвилин і не пізніше ніж через 120 хвилин після завершення письмового етапу. Тривалість усного етапу атестації з кожним учасником становить до 45 хвилин, із яких 20 хвилин відводиться на вступне спілкування та ділову розмову за визначеним сценарієм (включно з 5 хвилинами на підготовку) та до 25 хвилин на повідомлення-презентацію на запропоновану тему (включно з 15 хвилинами на підготовку).

Порядком також визначено, що вільне володіння державною мовою можна підтвердити і без атестації, надавши один із документів:

- атестат про загальну середню освіту (про середню освіту) з повідним додатком (у разі наявності вимоги мати такий додаток), видані до 2008 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;

- атестат про загальну середню освіту з відповідним додатком, видані не раніше 2008 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

- диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;

- диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями «українська мова та література» та/або «українська мова та література і іноземна мова» за напрямами підготовки «Педагогічна освіта» та/або «Філологія».

Порядок атестації знання державної мови затверджено у зв'язку із набранням чинності закону «Про державну службу». Однією із загальних вимог якого до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вільне володіння державною мовою.

Закон і Бізнес