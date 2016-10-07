28.04.2017 10:25



Друге правило дорожнього руху затверджене в Україні на рівні закону сьогодні набуває чинності. Тепер перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Відповідні зміни внесено законом «Про внесення змін до статті 41 Закону України «Про дорожній рух» (щодо пріоритетності транспортних засобів, які рухаються по колу)» №1993 від 04.04.2017, передає «Закон і Бізнес».

Необхідність прийняття таких змін пояснюють складною соціально-економічною ситуацією в Україні, яка призвела до відсутності дорожньої розмітки та дорожніх знаків на автомобільних шляхах.

«У кожному місті діє своє правило перетину перехрещень з рухом по колу, що спричинює аварійність на таких ділянках. Тому сьогодні у суспільстві затребувані зміни, якими б запроваджувалися єдині правила перетину транспортними засобами перехресть, де організовано круговий рух», — пояснює автор документу та зазначає, що таким чином аварійність на перехрестях з круговим рухом може суттєво зменшитися.

Однак юристи звертають увагу на правову колізію, яка виникає у зв'язку із визначенням правила на рівні закону: всі інші правила затверджені постановою Кабміну, і тому мають меншу юридичну силу. Зокрема ідеться про переваги сигналів світлофорів на кругових перехрестях, адже виходить, що тепер на них можна не звертати увагу.

ПРЯМА МОВА

Валентин БОГУНОВ, юрист

— З сьогоднішнього дня на світлофори на перехрестях з круговим рухом можна не звертати уваги.

Набули чинності зміни в Закон про дорожній рух, згідно з якими перевагу (право на першочерговий рух стосовно інших учасників) у русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Ця норма ст. 41 Закону стала другою аксіомою ПДР (навіщо – досі не розумію). Першою і єдиною до сьогоднішнього дня аксіомою був правосторонній рух.

Як відомо, всі інші норми прописані в Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабміну. Ці норми не можуть суперечити аксіомам. Якщо суперечать повинні застосовуватися положення Закону.

А тому переваги сигналів (п. 8.3 ПДР), значення сигналів світлофора (п. 8.7.3) і вже тим більше регулювання світлофорами черговості проїзду разом з поняттям «регульоване перехрестя» (розділ 16) у частині кругового руху – в топку!

Закон і Бізнес