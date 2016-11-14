...через довідку № 133/о

27.04.2017 14:36



Вища кваліфікаційна комісія суддів планує перенести кінцевий термін подання документів від кандидатів на посади суддів місцевих судів, якщо питання видачі медичної довідки №133/о не вирішиться найближчим часом.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив голова ВККС Сергій Козьяков, відповідаючи на запитання кореспондента «Закон і Бізнес» щодо відмов у видачі медичних довідок кандидатам у судді, передбачених умовами конкурсу.

Він наголосив, що Комісія звернулась до Міністерства охорони здоров'я, з проханням надати роз’яснення щодо втрати чинності наказу, яким була затверджена форма медичної довідки №133/о. Як відомо, довідка вимагається умовами конкурсу, однак 14 квітня 2017 року був скасований порядок її видачі.

Водночас голова ВККС повідомив, що особисто намагається зв'язатися з міністром охорони здоров'я для першочергового вирішення цього питання. Однак поки що безрезультатно.

Тому зважаючи на короткий термін подання документів для кандидатів, ВККС готова його перенести, якщо у найближчі дні не буде знайдено рішення.

Нагадаємо, за два тижні реєстрації бажаючих стати суддею місцевого суду Вищу кваліфікаційну комісію суддів про намір взяти участь у конкурсі повідомили 8970 осіб, тобто 15 кандидатів на одну посаду. Прийом документів від них триватиме до 16 травня включно.

Закон і Бізнес