27.04.2017 17:13



Зборами суддів Вищого господарського суду України 25 квітня обрано секретарів чотирьох судових палат та їх заступників.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у прес-службі суду.

Згідно рішення зборів суддів:

- секретарем першої судової палати обрана Валерія Картере; заступник – Олексій Євсіков;

- секретарем другої судової палати — Тетяна Дроботова; заступник – Світлана Бакуліна;

- секретарем третьої судової палати — Володимир Поліщук; заступник – Ніна Ткаченко;

- секретарем четвертої судової палати — Сергій Бондар; заступник – Володимир Студенець.

Закон і Бізнес