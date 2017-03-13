27.04.2017 17:13
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Зборами суддів Вищого господарського суду України 25 квітня обрано секретарів чотирьох судових палат та їх заступників.
Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у прес-службі суду.
Згідно рішення зборів суддів:
- секретарем першої судової палати обрана Валерія Картере; заступник – Олексій Євсіков;
- секретарем другої судової палати — Тетяна Дроботова; заступник – Світлана Бакуліна;
- секретарем третьої судової палати — Володимир Поліщук; заступник – Ніна Ткаченко;
- секретарем четвертої судової палати — Сергій Бондар; заступник – Володимир Студенець.
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