Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ У ВСУ відповіли на заклики відновити смертну кару

В Україні зараз 1552 особи відбувають пожиттєве ув'язнення, а деяким, хто був засуджений до смертної кари до 2000 року, ще досі переглядають вироки.

В Україні зараз 1552 особи відбувають пожиттєве ув'язнення, а деяким, хто був засуджений до смертної кари до 2000 року, ще досі переглядають вироки.

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