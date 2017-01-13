27.04.2017 10:26



Розширити інформацію, яка міститься у повістках про виклик пропонують в парламенті. Передбачається, що завдяки цьому громадяни матимуть більше шансів захистити свої інтереси.

Кримінальним процесуальним кодексом визначено порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні, а також зміст повістки про виклик. Зокрема і ній зазначається прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснює виклик, ім’я особи, яка викликається, її процесуальний статус. Також вказуються наслідки неприбуття особи за викликом, передбачені кодексом поважні причини, через які особа може не з’явитися на виклик та ряд інших відомостей.

Розширити дану інформацію пропонується законопроектом «Про внесення змін до статті 137 Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення положень змісту повістки про виклик» (№6402).

Відповідно до ініціативи в повістці вказуватиметься найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється виклик, дата внесення до ЄРДР, зміст кримінального провадження, що стосується процесуальної дії, для участі в якій викликається особа.

Таким чином особа, яку викликають до правоохоронців чи в суд зможе відразу зрозуміти, через яку подію з нею бажають зустрітись. І, відповідно, підготуватись до цього.