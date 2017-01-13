25.04.2017 18:02



При нарахуванні заробітної плати студентам, які проходять практику на підприємстві, утримується 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору, що перераховується до бюджет у порядку встановленому ПК.

Про це ідеться у роз'ясненні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, передає «Закон і Бізнес».

Згідно норм закону «Про освіту», на час виробничого навчання, практики учням і студентам забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.

П’ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

Таким чином, при нарахуванні заробітної плати студентам, які проходять практику на підприємстві згідно з договором, підприємство, як податковий агент, зобов’язане утримати із суми такого доходу податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5% і перерахувати його до бюджету у порядку, встановленому ст.168 Податкового кодексу.

Закон і Бізнес